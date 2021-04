Roma | occupato il Globe Theatre | in crisi il mondo dello spettacolo

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ilSilvano Toti dida lavoratori e lavoratriciper denunciare le condizioni di difficoltà causate dalla pandemia Dopo oltre un anno dalla chiusura dei teatri, i lavoratori e le lavoratricihannoquesta mattina, mercoledì 14 aprile alle ore 08:00 circa, ilSilvano Toti di. Questi ultimi hanno deciso di occupare il teatro per denunciare le condizioni di difficoltà in cui si trovano a causa della pandemia da più di un anno, reclamando continuità di reddito e maggiore sostegno a chi lavora nel settore degli spettacoli dal vivo. L’occupazione si sta svolgendo si sta svolgendo nel rispetto delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. 'Dopo più di un anno… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. 'Dopo più di un anno dal b… - eccapecca : Questa mattina la Rete Lavorat° Spettacolo e Cultura di #Roma, composta da vari collettivi di lavoratrici/tori e si… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Roma, Globe Theatre a Villa Borghese occupato dai lavoratori dello spettacolo - MacaoTwit : Istruiamocx, agitiamocx, organizziamocx che c'è da ??rifare il mondo • remake the Globe ??. Occupato il #globetheatre… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma occupato

... così scrivono, in un comunicato stampa pubblicato su Facebook, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, che oggi hannoil Globe Theatre diin segno di protesta. 'Non vogliamo ...11.01 Lavoratori occupano Globe TheatreProteste dei lavoratori dello spettacolo, tra i più colpiti dalle chiusure anti - Covid. Ail Globe Theatre: "Chiediamo una riforma strutturale, non vogliamo riapertura senza sicurezza, ma confronto e formazione". E dopo l'ok a riaprire lo Stadio Olimpico con il 25% di posti ...Consiglio Comunale di Napoli occupato dagli attivisti del movimento di disoccupati ... Venerdì annunciamo di andare a Roma nuovamente. Finché non avremo risposte saremo l'incubo delle istituzioni».Un gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura ha occupato il Globe Theatre di Roma. Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo, la rete dei lavoratori dello spet ...