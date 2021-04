Roma | modella americana precipita dalla finestra di un B&B e muore

Advertising

Una turista 31enne americana è morta ala notte tra sabato e domenica scorsi dopo essere precipitata dalla finestra al sesto piano di uno stabile in via Merulana . Clara Hyun Lee, unaarrivata con un volo da Parigi che ...Omicidio Martina Rossi, oggi processo in appello/ Tentata violenza sessuale di gruppoAMERICANA MORTA A: QUEI DUE BICCHIERI... A 'Storie Italiane', trasmissione di Rai Uno, peraltro è ...Un giallo sta scuotendo Roma in queste ore, dove nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile una modella di origini statunitensi, Clara Hyun Lee, di 30 anni, è stata trovata deceduta in un ...Una turista 31enne americana è morta a Roma la notte tra sabato e domenica scorsi dopo essere precipitata dalla finestra al sesto piano di uno stabile in via Merulana. Clara Hyun Lee, ...