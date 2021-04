Roma, è ‘fiscalmente pericoloso’: sequestrati beni per 40 milioni di euro a un noto imprenditore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un patrimonio dal valore di oltre 40 milioni di euro, è stato sequestrato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, cosi come disposto attraverso il hanno eseguito il decreto emesso su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, dal locale Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione nei confronti di Fabrizio Amore, il 64enne imprenditore Romano, attivo nel settore delle costruzioni, coinvolto in varie vicende giudiziarie (relative anche ad appalti pubblici) e arrestato, nel 2015, per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato. La ricostruzione del “metodo” Prendendo le mosse dall’esame degli atti dei diversi procedimenti penali, gli specialisti del GICO del Nucleo di Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un patrimonio dal valore di oltre 40di, è stato sequestrato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, cosi come disposto attraverso il hanno eseguito il decreto emesso su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, dal locale Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione nei confronti di Fabrizio Amore, il 64enneno, attivo nel settore delle costruzioni, coinvolto in varie vicende giudiziarie (relative anche ad appalti pubblici) e arrestato, nel 2015, per associazione per delinquere, reati tributari, turbata libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato. La ricostruzione del “metodo” Prendendo le mosse dall’esame degli atti dei diversi procedimenti penali, gli specialisti del GICO del Nucleo di Polizia ...

