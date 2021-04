Roma, Dzeko premiato dai tifosi. Una stampa autografata andrà all’asta per beneficienza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Edin Dzeko ha ottenuto un riconoscimento dai tifosi dopo essere diventato, lo scorso dicembre, il terzo miglior marcatore della storia giallorossa. In quell’occasione, Socios.com, dall’Official Fan Token Partner del club, ha deciso di promuovere un’iniziativa per far sì che il popolo giallorosso potesse premiare il bosniaco. Socios.com ha quindi collaborato con l’artista brasiliano Thiago Teixeira per ideare due loghi celebrativi. I tifosi in possesso del Fan Token $ASR hanno scelto quale logo imprimere nella stampa che verrà consegnata a Dzeko. Ma non è tutto, perché una seconda stampa è stata autografata dall’attaccante e messo all’asta: il ricavato verrà devoluto ad un’associazione bosniaca che si occupa di piccoli pazienti oncologici. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Edinha ottenuto un riconoscimento daidopo essere diventato, lo scorso dicembre, il terzo miglior marcatore della storia giallorossa. In quell’occasione, Socios.com, dall’Official Fan Token Partner del club, ha deciso di promuovere un’iniziativa per far sì che il popolo giallorosso potesse premiare il bosniaco. Socios.com ha quindi collaborato con l’artista brasiliano Thiago Teixeira per ideare due loghi celebrativi. Iin possesso del Fan Token $ASR hanno scelto quale logo imprimere nellache verrà consegnata a. Ma non è tutto, perché una secondaè statadall’attaccante e messo: il ricavato verrà devoluto ad un’associazione bosniaca che si occupa di piccoli pazienti oncologici. ...

