Roma | dirigente del Miur si lancia dal balcone | indagata per corruzione

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ladel Ministero dell’Istruzione (), lotta tra la vita e la morte dopo aver tentato di togliersi la vita oggi pomeriggio, mercoledì 14 aprile,ndosi dalla finestra dello studio del suo avvocato a. Proprio nell’ufficio del suo legaledelsi era presentata dopo essere stata perquisita dalla Guardia di Finanza ieri, poiché sarebbepernell’ambito dell’inchiesta su presunte somme di denaro che avrebbe “ricevuto indebitamente per l’esercizio delle sue funzioni”. Ladelè ricoverata in codice rosso al Policlinico Gemelli. “Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, è profondamente addolorato ed esprime tutta la vicinanza, sua e ...

Una importante dirigente del Ministero dell'Istruzione è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dopo essersi gettata dal secondo piano di un appartamento della ... Giovanna Boda, dirigente del Ministero dell'Istruzione (Miur), lotta tra la vita e la morte dopo aver tentato di togliersi la ... Il capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell'Istruzione, G.B., 47 anni, è ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli dopo essersi lanciata ...