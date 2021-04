Roma-Ajax domani in tv in chiaro su Tv8? Orario e diretta streaming ritorno quarti Europa League (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma e Ajax si sfidano domani sera nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2020/2021: ecco canale, Orario e come vedere la partita. I giallorossi partono avvantaggiati in virtù del successo per 2-1 ottenuto in rimonta all’andata. Agli uomini di Fonseca basterà dunque un pareggio o una vittoria con qualsiasi risultato per accedere alle semifinali, mentre la squadra olandese è chiamata alla rimonta. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di giovedì 15 aprile 2021. La partita non sarà visibile in chiaro su Tv8, ma solamente su Sky Sport Uno e in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021)si sfidanosera nella gara dideidi finale di2020/2021: ecco canale,e come vedere la partita. I giallorossi partono avvantaggiati in virtù del successo per 2-1 ottenuto in rimonta all’andata. Agli uomini di Fonseca basterà dunque un pareggio o una vittoria con qualsiasi risultato per accedere alle semifinali, mentre la squadra olandese è chiamata alla rimonta. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di giovedì 15 aprile 2021. La partita non sarà visibile insu, ma solamente su Sky Sport Uno e inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - PagineRomaniste : Missione Ajax? La Roma è pronta #ASRoma #Tuttosport - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Dzeko 30 & lode: la Roma gli chiede il 30esimo gol per eliminare l'Ajax #AsRoma - siamo_la_Roma : ??? #Smalling non ci sarà contro l’#Ajax ?? L'inglese anche ieri ha lavorato a parte ?? Non abbastanza per essere a… -