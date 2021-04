Roberto Speranza | nuovo incarico in arrivo? Le voci sulle dimissioni

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ledisi fanno sempre più insistenti: secondo alcune indiscrezioni il presidente del Consiglio Mario Draghi starebbe provando a convincerlo ad accettare un altro(screenshot video)Il futuro dinella carica di ministro della Salute è sempre più incerto. Nonostante pochi giorni fa in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi abbia risposto a una precisa domanda con fermezza, sottolineando di averlo scelto perché lo stima e crede nelle sue competenze, c’è chi dice che il suo destino sia ormai segnato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i numerosi attacchi del centrodestra dovuti ai ritardi della ...

Ce ne sono stati sei su 6,85 milioni di dosi somministrate, il che vuole dire meno di uno su un milione" Guardando in casa nostra, temporeggia il ministro della Salute,: "Valuteremo ...Insomma un auspicio che diventa un programma nelle parole del ministro della Salute,, di solito più prudente : "Credo che sia sicuramente lecito aspettarsi delle riaperture per ...ma tutti i dati che ho visto indicano che all’aperto c’è sicuramente una minore possibilità di contagio”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento a Porta Porta, in onda ...Le voci sulle dimissioni di Speranza si fanno sempre più insistenti: Draghi starebbe provando a convincerlo ad accettare un nuovo incarico.