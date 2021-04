Roberta Ragusa | brutte notizie per il marito | la decisione della Corte Ue

(Di mercoledì 14 aprile 2021) LaEuropea per i Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di Antonio Logli,di, condannato per il suo omicidio. Laeuropea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da Antonio Logli contro la condanna definitiva a vent’anni di carcere con l’accusa di avere ucciso la moglieL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

TgrRaiToscana : Omicidio #Ragusa. Respinto dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo il ricorso presentato da Antonio #Logli,… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Roberta Ragusa, corte Strasburgo respinge ricorso Logli #robertaragusa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Roberta Ragusa, corte Strasburgo respinge ricorso Logli #robertaragusa - MediasetTgcom24 : Omicidio Roberta Ragusa, corte Strasburgo respinge ricorso Logli #robertaragusa - cespyspanish : RT @chilhavistorai3: Roberta Ragusa: La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso del marito Antonio Logli. Per i giudic… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Ragusa

... e poi fatto sparire il cadavere, la moglie. Nel ricorso si ipotizzava la violazione del diritto di difesa ritenendo che non fossero state presi in considerazione gli elementi a ...... e poi fatto sparire il cadavere, la moglie. Nel ricorso si ipotizzava la violazione del diritto di difesa ritenendo che non fossero state presi in considerazione gli elementi a ...La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, condannato per il suo omicidio. La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha ...La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato da Antonio Logli contro la condanna definitiva a 20 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Roberta ...