Road 96 | la creatura del papà di Valiant Hearts ha un nuovo trailer e arriverà anche su Switch

(Di mercoledì 14 aprile 2021)96, ilgioco narrativo del pluripremiato studio indipendente francese DigixArt, uscirà sue su PC. La notizia è stata annunciata oggi insieme a undi gioco trasmesso durante il Nintendo Indie World Showcase. Dopo aver annunciato il titolo come parte dell'iniziativa OMEN Presents di HP Inc, il team è orgoglioso di mostrare di più sul gioco narrativo procedurale. In effetti, "96" è un'avventura narrativa procedurale in cui dovrete fuggire da un paese sull'orlo del collasso e raggiungere il confine, a migliaia di chilometri di distanza tra le montagne. Durante ogni corsa al confine, avrete dozzine di scelte da fare riguardo ai vostri mezzi di viaggio, alle vostre interazioni con gli abitanti e se riuscirete o meno a risolvere enigmi e rimanere in vita. In ...

