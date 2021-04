Rivoluzione odor di gelsomino Donne | giovani e politica in America Latina

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Lo spagnolo non passerà,/ con ledovrà combattere./ Juana Azurduy,/ fiore dell’Alto Perù,/ non c’è nessun altro capitano/ più coraggioso di te”. Con queste parole Mercedes Sosa cantava il senso di una vita di Juana Azurduy, la rivoluzionaria “meticcia” di padre spagnolo e cattolico, che per l’ordine costituito del tempo avrebbe dovuto farsi monaca e che invece combatté per l’indipendenza della Bolivia e a sostegno degli indigeni dell’alto Perù, fino a diventare tenente colonnello. Ottenne così tanta e tale fama e ammirazione da spingere Simon Bolivar ad affermare che la Bolivia “non dovrebbe chiamarsi Bolivia in mio onore, ma Padilla o Azurduy, perché sono stati loro a renderla libera”. La sua storia patriottica, mista a quella del lungo e complesso cammino dei singoli paesi dell’e le definitive parole del ...