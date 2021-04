Ritorno di fiamma tra Balotelli e Dayane Mello, ‘Chi’: “Mario ha intenzioni serie” (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’attaccante del Monza Mario Balotelli, negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé soprattutto per vicende esterne al terreno di gioco. Un episodio su tutti riguarda la sua storia passata con la modella brasiliana Dayane Mello e, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale ‘Chi’, ci sarebbe stato un Ritorno di fiamma tra i due: “Dopo il GF Vip e il brusco incontro dentro la Casa, sembra che Dayane Mello e Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta avrebbe intenzioni serie”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’attaccante del Monza, negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé soprattutto per vicende esterne al terreno di gioco. Un episodio su tutti riguarda la sua storia passata con la modella brasilianae, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale, ci sarebbe stato unditra i due: “Dopo il GF Vip e il brusco incontro dentro la Casa, sembra cheoggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta avrebbe”. SportFace.

