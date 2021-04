Rita Dalla Chiesa di nuovo all’attacco di Michela Murgia. E va sul personale: “Finta femminista rancorosa” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rita Dalla Chiesa torna all’attacco contro Michela Murgia e questa volta va sul personale. L’ultimo affondo è contenuto in una lunga lettera aperta a sua firma pubblicata oggi dal quotidiano ItaliaOggi. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato la settimana scorsa quando, ospite di DiMartedì su La7, la giornalista e scrittrice aveva detto a proposito del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo: “A me spaventa un commissario che gira con la divisa, non ne ho mai subìto il fascino. Non mi sento più al sicuro, quando vedo un uomo in divisa mi spavento. Non credo che la categoria bellica sia quella con cui si può responsabilizzare un Paese, ci si spaventa di più”. Neanche a dirlo, le sue dichiarazioni avevano aperto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)tornacontroe questa volta va sul. L’ultimo affondo è contenuto in una lunga lettera aperta a sua firma pubblicata oggi dal quotidiano ItaliaOggi. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato la settimana scorsa quando, ospite di DiMartedì su La7, la giornalista e scrittrice aveva detto a proposito del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo: “A me spaventa un commissario che gira con la divisa, non ne ho mai subìto il fascino. Non mi sento più al sicuro, quando vedo un uomo in divisa mi spavento. Non credo che la categoria bellica sia quella con cui si può responsabilizzare un Paese, ci si spaventa di più”. Neanche a dirlo, le sue dichiarazioni avevano aperto il ...

