Risultati Champions League, il quadro delle semifinali: PSG-City derby degli sceicchi, il Real Madrid affronta il Chelsea

Foto di Ian Langsdon / Ansa

Si conclude così la due giorni di grande, grandissimo spettacolo della Champions League con le 8 squadre migliori d'Europa in campo nelle gare di ritorno. Solo 4 sono arrivate in semifinale, ad un passo (anzi due, andata e ritorno) dalla finale del torneo più prestigioso al quale un club possa ambire, la coppa in grado di trasformare una carriera in una pagina di storia del pallone.

Le semifinali vedranno un derby fra sceicchi in PSG-Manchester City, mentre il Real Madrid trova il Chelsea sulla sua strada.

Nella giornata di martedì i primi due verdetti: il Chelsea, pur perdendo contro l'ostico Porto, già giustiziere della Juventus, è riuscito a qualificarsi.

