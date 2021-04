(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo ragiona: tra leche circolano anche l’inizio dela mezzanotte e l’aperturale dei. Il premier Mario Draghi ha chiesto agli esperti di lavorare ai protocolli per leche dovranno essere progressive ma significative. Dovrà trattarsi di un intervento concreto che possa permettere ai gestori dei locali e agli imprenditori di guadagnare. Da qui ad esempio l’idea di lavorare per tenereanche la. Nel governo c’è la consapevolezza che la riapertura dei locali fino alle ore 18.30 è sostanzialmente una mossa di facciata. Moltivivono del servizio ...

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... ma le stragi a seguito delle vacanze di Pasqua a Ibiza con i ristoranti tutti aperti? Noi invece,… - sole24ore : Londra, pub e ristoranti aperti: il «Manic Monday» vale un boom senza precedenti - LegaSalvini : SAN MARINO APRE PER CENA VACCINO SPUTNIK E RISTORANTI APERTI - news_mondo_h24 : Ristoranti aperti la sera e coprifuoco posticipato: le ipotesi sulle prossime riaperture - maryfagi : RT @borghi_claudio: MA... MA... MA... ma le stragi a seguito delle vacanze di Pasqua a Ibiza con i ristoranti tutti aperti? Noi invece, al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti aperti

Il prossimo mese è dunque quello in cui, sempre se i dati lo consentiranno, potremmo rivedere palestre e. "Dovremo programmare una gradualità di uscita dalle misure più restrittive",...... però ad oggi, stando ai criteri che i medici hanno usato fino a un mese fa, che gli scienziati e Speranza usavano fino a un mese fa, ad oggi in mezza Italia ci sarebbero bar...Potrebbe anche cadere il divieto di mobilità tra Regioni, ed entro luglio via libera alle fiere internazionali ...I due arrestati sono accusati di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo e dalle modalità mafiose.Gli imprenditori arrestati sono i proprietari del ristorante «Carlo V», nel ...