Rin Tin Tin | lutto nello spettacolo | è morta la stella della celebre serie tv

Advertising

repubblica : È morto Lee Aaker, era Rusty nelle Avventure di Rin Tin Tin - aderenzis1 : È morto Lee Aaker, era Rusty nelle Avventure di Rin Tin Tin - manulamanuz57 : RT @repubblica: È morto Lee Aaker, era Rusty nelle Avventure di Rin Tin Tin - ciccolombo : RT @repubblica: È morto Lee Aaker, era Rusty nelle Avventure di Rin Tin Tin - OperaFisista : La più bella immagine che si possa ricordare: quella dei mitici Rusty e Rin Tin Tin insieme, che hanno lasciato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Rin Tin

A dispetto dell'enorme successo con "Le avventure di", dove per 164 episodi ha interpretato il piccolo orfano Rusty salvato dai soldati di stanza a Forte Apache insieme al suo fedele pastore tedesco, l'attore Lee Aaker è morto l'...morto Lee Aaker, attore noto soprattutto da bambino per una grande popolarità al cinema e in televisione grazie al telefilm per ragazzi Le avventure di. Aeker aveva 77 anni ed è scomparso in seguito a un ictus. A riportare la notizia è il The Hollywood Reporter, attraverso il quale ha parlato Paul Peterson , avvocato difensore degli ex ...Un terribile lutto ha colpito improvvisamente tutto il mondo dello spettacolo. La grande star della serie tv Rin Tin Tin è morta.A dispetto dell’enorme successo con «Le avventure di Rin Tin Tin», dove per 164 episodi ha interpretato il piccolo orfano Rusty salvato dai soldati di stanza a Forte Apache insieme al suo fedele ...