Rimandati i concerti di Fiorella Mannoia, il tour Padroni Di Niente slitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono stati Rimandati i concerti di Fiorella Mannoia in programma nei teatri. A causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, gli eventi attesi nei teatri d’Italia per il tour Padroni Di Niente sono Rimandati al mese di dicembre. slittano quindi dal mese di maggio a dicembre gli appuntamenti della Mannoia per la presentazione dal vivo del nuovo album ma i biglietti già in possesso dei fan restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti secondo il calendario che segue. “Ce lo aspettavamo, purtroppo, ed ora è ufficiale”, le parole di Fiorella Mannoia nel commentare la notizia appena appresa. “I concerti nei teatri di maggio sono spostati ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono statidiin programma nei teatri. A causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, gli eventi attesi nei teatri d’Italia per ilDisonoal mese di dicembre.no quindi dal mese di maggio a dicembre gli appuntamenti dellaper la presentazione dal vivo del nuovo album ma i biglietti già in possesso dei fan restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti secondo il calendario che segue. “Ce lo aspettavamo, purtroppo, ed ora è ufficiale”, le parole dinel commentare la notizia appena appresa. “Inei teatri di maggio sono spostati ...

Elena7741072863 : @MetaErmal Che dire Ermal non mi far guardare che mi viene una rabbia ???? e i concerti tutti rimandati, i teatri e c… - stylesmakeup : @Sombrerosss io ho una paura fottuta di prendere i biglietti col covid, pensa che dovrei andare a due concerti rimandati da un anno - givemelove_24 : @La_Silvia23 Capisco. Io punto tutto sul 2022, se nemmeno nel 2022 andremo a tutti i concerti rimandati mi sparo Io… - improtass : ma solo io ho biglietti si concerti comprato nel 2019 che sono stati rimandati a cui però non voglio più andare? - PantheonVerona : #Zucchero “Sugar” Fornaciari: rinviati ad aprile e maggio 2022 i 14 show all’Arena di Verona previsti ad aprile e m… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimandati concerti Lecco guarda oltre l'emergenza e progetta gli eventi dell'estate ... per i grandi ma anche per i più piccoli, spaziando sul linguaggio variegato dei concerti, dalla ...del territorio e con il Crams che avrebbero dovuto avere luogo ad aprile e che sono stati rimandati a ...

Tozzi live in acustico. L'artista presenterà 'Songs' ... causa il blocco quasi totale della cultura e dello spettacolo in questo lungo anno di covid - 19, con concerti e spettacoli rimandati a data da stabilire. 'Sono ragazzi con famiglia e figli, sono ...

BARI, AL PETRUZZELLI 4 NUOVI CONCERTI Il concerto sarà disponibile on line per una settimana a partire ... sulla pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e sul sito www.fondazionepetruzzelli.it. E’ rimandata per il momento, ...

