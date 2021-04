Rimandati al 2022 i concerti di Vasco Rossi: nuove date e info rimborso biglietti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono Rimandati al 2022 i concerti di Vasco Rossi inizialmente previsti per il mese di giugno. A causa del perdurare dello stato di emergenza, i concerti del Blasco non potranno tenersi secondo il calendario già annunciato e vengono posticipati al pRossimo anno. Un ulteriore spostamento di un anno, per i concerti programmati per il 2020 che slittano, così, in totale due volte.“La pandemia fermerà i miei concerti ma non ferma la mia musica”, le parole di Vasco Rossi che il 12 novembre 2021 tornerà anche con un nuovo album. In concerto, dunque, presenterà anche le nuove canzoni di pRossima pubblicazione. I concerti di Vasco ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sonoaldiinizialmente previsti per il mese di giugno. A causa del perdurare dello stato di emergenza, idel Blasco non potranno tenersi secondo il calendario già annunciato e vengono posticipati al pmo anno. Un ulteriore spostamento di un anno, per iprogrammati per il 2020 che slittano, così, in totale due volte.“La pandemia fermerà i mieima non ferma la mia musica”, le parole diche il 12 novembre 2021 tornerà anche con un nuovo album. In concerto, dunque, presenterà anche lecanzoni di pma pubblicazione. Idi...

Ultime Notizie dalla rete : Rimandati 2022 Duello Inter - Juve per il 2000 appena arrivato in serie A ... che non ha però intenzione di vendere Damsgaard prima del 2022". Il giovane danese ha ... del resto la Juve ha solo 100 milioni di stipendi tagliati e rimandati in 2 bilanci consecutivi, 4 mensilità ...

Milan, Ibrahimovic ci prende gusto, dopo la tv ora il cinema ... Asterix e Obelix: l'impero di mezzo' in uscita nelle sale nel 2022 e diretto dal regista francese Guillaume Canet. Le riprese del film erano previste già nel 2020 in Cina ma sono stati rimandati ...

Rimandati al 2022 i concerti di Vasco Rossi: nuove date e info rimborso biglietti OptiMagazine Agenda lavori pubblici intervento sulle strade TORREVECCHIA PIA L'amministrazione guidata da Gerardo Manfredi rimanda al biennio 2022/2023 la riapertura dell'agenda dei lavori pubblici. Il piano triennale delle opere pubbliche, nell'elenco di ques ...

I ritardi di Huawei P50 impatteranno anche su Mate 50 A rispondere al quesito è sempre Teme: proprio per questo, la serie Mate 50 sarebbe rimandata ad inizio 2022. In poche parole, è come se Huawei avesse invertito i cicli di presentazione dei propri top ...

