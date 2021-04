“Rigore inventato”, la Bild incolpa l’arbitraggio di Del Cerro Grande in Borussia-City (Di mercoledì 14 aprile 2021) Titolo polemico per la Bild nella sua edizione on line dopo l’eliminazione dei gialloneri per mano del Manchester City: “Un Rigore inventato, il Borussia Dortmund piange”.“Al BVB è stato concesso di sognare il miracolo per 40 minuti, ma poi l’arbitro Carlos del Cerro Grande ha trasformato il sogno in incubo. L’arbitro ha preso una decisione sbagliata in occasione del Rigore eliminando il Borussia dall’Europa. – si legge nell’articolo – Al minuto 55° con il punteggio sull’1-0 per il Borussia Can vuole mandare la palla fuori dall’area di Rigore, ma questa gli sbatte sul braccio. La VAR controlla l’azione e conferma il Rigore fischiato che Mahrez trasforma con sicurezza. Si tratta di una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Titolo polemico per lanella sua edizione on line dopo l’eliminazione dei gialloneri per mano del Manchester: “Un, ilDortmund piange”.“Al BVB è stato concesso di sognare il miracolo per 40 minuti, ma poi l’arbitro Carlos delha trasformato il sogno in incubo. L’arbitro ha preso una decisione sbagliata in occasione deleliminando ildall’Europa. – si legge nell’articolo – Al minuto 55° con il punteggio sull’1-0 per ilCan vuole mandare la palla fuori dall’area di, ma questa gli sbatte sul braccio. La VAR controlla l’azione e conferma ilfischiato che Mahrez trasforma con sicurezza. Si tratta di una ...

