Riforma pensioni con ritorno alla Legge Fornero | e l’adeguamento all’aspettativa di vita?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riforma pensioni

Orizzonte Scuola

... almeno temporaneamente, la parola. Per adesso l'obiettivo prioritario è quello di ...legislatura si sono liberati troppi avvoltoi in attesa del fatidico 'superamento definitivo della...Lainteresserebbe circa 150mila persone ogni anno, che andrebbero ad aggiungersi alle 350mila che già regolarmente vanno in pensione. Questo meccanismo, secondo i tecnici, potrebbe anche ..."Mario Draghi, il suo governo e la sua maggioranza sembrano aver archiviato, almeno temporaneamente, la parola pensioni. Per adesso l’obiettivo prioritario è quello di vaccinare i pensionati, poi si v ...Al via l'ottavo congresso del Partito comunista dell'isola. Il timone della segreteria per la prima volta a un civile: Miguel Diaz-Canel ...