Rifiuti | il piano di Calenda | “Così rimetteremo a posto la città”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Oggi è il primo di una serie di appuntamenti di discussione sul programma che stiamo presentando per le prossime elezioni comunali. Si parte dal Piano pulizia e rifiuti che Azione la scorsa settimana ha messo a disposizione del pubblico, frutto del lavoro corale per oltre sei mesi di un gruppo di circa 50 persone. Come sempre abbiamo concepito un piano sia sul breve termine, per migliorare la città già da domattina, che sul lungo termine, ovvero per chiudere definitivamente il ciclo dei rifiuti e risolvere la questione una volta per tutte. Abbiamo deciso di avere un approccio pragmatico per evitare di illudere i romani per l’ennesima volta, dicendo chiaramente per ogni proposta come e dove si trovano i soldi”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, aprendo il webinar sul Piano rifiuti per la Capitale presentato la scorsa settimana. Al confronto sono presenti Estella Marino, ex assessore ai Rifiuti di Roma Capitale, Edoardo Zanchini di Legambiente, Giovanna Marchese Bellaroto della Cna di Roma, Massimiliano Tonelli del blog ‘Roma Fa Schifo’, Francesco Carpano dell’Ufficio Studi di Azione e Francesco Capone di Roma in Azione.