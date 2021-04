Ricorsi amministrativi e abuso d’ufficio, Regione Campania presenta proposta al Parlamento (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta Regionale nella riunione di oggi ha approvato una proposta di legge per il Parlamento su due temi decisivi per la sburocratizzazione del Paese e il rilancio dell’economia. Si prevede l’istituzione del risarcimento economico per le imprese che presentano ricorso rispetto alle aggiudiche dei lavori pubblici. “Oggi i Ricorsi amministrativi – si legge in una nota – bloccano per mesi i cantieri. La proposta prevede che si vada avanti nelle opere oggetto di contenzioso, con un risarcimento economico al ricorrente che dovesse vincere in sede di giustizia amministrativa. Si prevede inoltre la limitazione dell’abuso d’ufficio, che interverrebbe solo in caso di dolo specifico per evitare di sottoporre il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta Regionale nella riunione di oggi ha approvato unadi legge per ilsu due temi decisivi per la sburocratizzazione del Paese e il rilancio dell’economia. Si prevede l’istituzione del risarcimento economico per le imprese cheno ricorso rispetto alle aggiudiche dei lavori pubblici. “Oggi i– si legge in una nota – bloccano per mesi i cantieri. Laprevede che si vada avanti nelle opere oggetto di contenzioso, con un risarcimento economico al ricorrente che dovesse vincere in sede di giustizia amministrativa. Si prevede inoltre la limitazione dell’, che interverrebbe solo in caso di dolo specifico per evitare di sottoporre il ...

Advertising

anteprima24 : ** Ricorsi amministrativi e abuso d'ufficio, #Regione Campania presenta proposta al Parlamento **… - dariocurcio5 : Sburocratizzazione: proposta di legge al Parlamento su ricorsi amministrativi e abuso di ufficio. Approvato documen… - RomaStartup : @santibyron2 @PastorellaGiu @giusepavesi @CarloCalenda @FloraFrate Dire 'si accettano le sentenza' quando non si pa… - MICHELA_1085 : RT @amoginstwit: Hello! Qualche anima pia di avvocato che si intende si ricorsi amministrativi INPS? - VirnaBalanzin : RT @amoginstwit: Hello! Qualche anima pia di avvocato che si intende si ricorsi amministrativi INPS? -

Ultime Notizie dalla rete : Ricorsi amministrativi Il Senato accoglie il ricorso, l'ex presidente lombardo Formigoni riavrà il vitalizio La Commissione Contenziosa del Senato , l'organo che si occupa dei ricorsi presentati contro gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato stesso, ha deliberato il ripristino del trattamento pensionistico da Parlamentare per Roberto Formigoni , ex ...

LE MASCHERINE FANNO MALE ALLA SALUTE Dalle loro sottoscrizioni si è arrivati ai ricorsi al TAR e, successivamente, al Consiglio di Stato, accolti dai tribunali amministrativi ma non adempiuti dal governo. Al di là degli esiti ...

I sindaci contrari al ricorso al TAR per la variante sr 222 - Chiantigiana Controradio Marineo, un ricorso al Tar sventa l’aumento della Tari La causa promossa da un gruppo di cittadini è stata patrocinata dagli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella ...

Il Senato accoglie il ricorso, l’ex presidente lombardo Formigoni riavrà il vitalizio l’organo che si occupa dei ricorsi presentati contro gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato stesso, ha deliberato il ripristino del trattamento pensionistico da Parlamentare per ...

La Commissione Contenziosa del Senato , l'organo che si occupa deipresentati contro gli atti e i provvedimentiadottati dal Senato stesso, ha deliberato il ripristino del trattamento pensionistico da Parlamentare per Roberto Formigoni , ex ...Dalle loro sottoscrizioni si è arrivati aial TAR e, successivamente, al Consiglio di Stato, accolti dai tribunalima non adempiuti dal governo. Al di là degli esiti ...La causa promossa da un gruppo di cittadini è stata patrocinata dagli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella ...l’organo che si occupa dei ricorsi presentati contro gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato stesso, ha deliberato il ripristino del trattamento pensionistico da Parlamentare per ...