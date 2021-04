Riapriamo noi. Che cosa vuole il Pd nel nuovo decreto per le imprese (Di mercoledì 14 aprile 2021) A più di un anno dall’inizio della pandemia, moltissimi italiani sono esausti, preoccupati, arrabbiati. Le manifestazioni rumorose di questi giorni – strumentalizzate da frange violente che vanno isolate – sono la punta di un iceberg. Per evitare di andarci addosso, siamo tutti chiamati, come suggerito su queste colonne dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, a cambiare passo. Come? Primo. Riaprire il prima possibile, ma in sicurezza e in modo irreversibile. La campagna di vaccinazione sta progredendo ma sconta le difficoltà di approvvigionamento a livello europeo e gli eccessivi divari a livello regionale. Ora più che mai abbiamo bisogno di una catena di comando chiara: andare in ordine sparso non è accettabile e lo sforzo collettivo di tutto il paese deve andare nella direzione di accelerare al massimo la vaccinazione di anziani e fragili. Gli italiani chiedono un percorso il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) A più di un anno dall’inizio della pandemia, moltissimi italiani sono esausti, preoccupati, arrabbiati. Le manifestazioni rumorose di questi giorni – strumentalizzate da frange violente che vanno isolate – sono la punta di un iceberg. Per evitare di andarci addosso, siamo tutti chiamati, come suggerito su queste colonne dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, a cambiare passo. Come? Primo. Riaprire il prima possibile, ma in sicurezza e in modo irreversibile. La campagna di vaccinazione sta progredendo ma sconta le difficoltà di approvvigionamento a livello europeo e gli eccessivi divari a livello regionale. Ora più che mai abbiamo bisogno di una catena di comando chiara: andare in ordine sparso non è accettabile e lo sforzo collettivo di tutto il paese deve andare nella direzione di accelerare al massimo la vaccinazione di anziani e fragili. Gli italiani chiedono un percorso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapriamo noi Ristoranti aperti la sera. A maggio si riparte. Prenotazione obbligatoria per i cinema ... ha ricordato come ciascuno di noi dipenda da tutti gli altri . Riuniremo ad horas la cabina di ... ricordando che lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi ad essere il primo che dice "riapriamo" ...

Covid, Confcommercio Toscana, senza data certa 1/5 riapriamo "Fateci riaprire. O riapriamo da soli. Abbiamo bisogno di una data certa per riaprire. Se non arriva una data certa, noi al massimo l'1 maggio riapriamo". È l'appello lanciato da Confcommercio Toscana, in una manifestazione sotto la prefettura di Firenze che ha coinvolto le rappresentanze degli imprenditori del ...

Riapriamo noi. Che cosa vuole il Pd nel nuovo decreto per le imprese Il Foglio Riapriamo noi. Che cosa vuole il Pd nel nuovo decreto per le imprese Antonio Misiani (LaPresse) Riapriamo noi. Che cosa vuole il Pd nel nuovo decreto per le imprese . Caro Draghi, serve più del decreto sostegni per aiutare imprese e partite Iva a ...

Umbria, i ristoratori di Fipe: "Siamo al collasso, ci hanno abbandonato tutti" Quindi chiediamo di poter riaprire e lavorare per la nostra dignità e di quelli che collaborano con noi. Vogliamo solo riaprire e lavorare, anche perché non possiamo più fare altrimenti.

