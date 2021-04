Riaperture ristoranti a cena | solo tavoli all’aperto e coprifuoco a mezzanotte | ecco come si potrà mangiare fuori la sera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) 4 maggio 2020, finiva il primo lockdown. Ora, a distanza di un anno, si aspetta sempre il mese di maggio (si spera anche prima) per poter ripartire in un’Italia che, almeno per il momento, resta divisa in due fasce colorate. In rosso e in arancione, anche se il testo dell’ultimo Decreto prevede un meccanismo per allentare le misure in quei territori dove si può, dove i contagi sono in calo e i parametri sotto la soglia di rischio. Sono tante le attività chiuse da mesi o, nei migliori dei casi, aperte a intermittenza (si pensia bar eche possono lavorare d’asporto e con consegne a domicilio), che chiedono di rialzare la saracinesca e di ricominciare in sicurezza. Ma vediamo quali sono le ipotesi e cosa potrebbe cambiare. Leggi anche: Coronavirus, Gelmini “In settimana l’agenda delle ...