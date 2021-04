Riaperture maggio 2021: cosa propongono le Regioni per ripartire (Di mercoledì 14 aprile 2021) Torniamo ad occuparci delle possibili Riaperture di maggio 2021, con le Regioni che spingono affinché alcuni esercizi commerciali possano tornare a lavorare in sicurezza dopo lunghi mesi di stop e inevitabili perdite. Ma non solo, le Riaperture dovrebbero riguardare protocolli anche di eventi e altri settori. Siamo a una fase cruciale della gestione della pandemia. Da una parte la campagna vaccinale che, seppur a rilento, continua; dall’altra la rabbia sempre più crescente degli italiani, stufi di non poter lavorare e alle prese con problemi economici sempre più grandi. Tanti sono i partiti che pressano affinché maggio sia il mese delle Riaperture. C’è chi vorrebbe che qualcosa cambiasse già con la fine di aprile ma questa ipotesi non sembra troppo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) Torniamo ad occuparci delle possibilidi, con leche spingono affinché alcuni esercizi commerciali possano tornare a lavorare in sicurezza dopo lunghi mesi di stop e inevitabili perdite. Ma non solo, ledovrebbero riguardare protocolli anche di eventi e altri settori. Siamo a una fase cruciale della gestione della pandemia. Da una parte la campagna vaccinale che, seppur a rilento, continua; dall’altra la rabbia sempre più crescente degli italiani, stufi di non poter lavorare e alle prese con problemi economici sempre più grandi. Tanti sono i partiti che pressano affinchésia il mese delle. C’è chi vorrebbe che qualcambiasse già con la fine di aprile ma questa ipotesi non sembra troppo ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Giorgetti, riaperture forse in cdm prossima settimana Presumibilmente maggio sara' un mese di riaperture - Agenzia_Ansa : 'La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri'. Così il… - rubio_chef : “Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche”. @msgelmini dixit. Regà, dateve na ricca grattata a pelle - ErmannoKilgore : ??????si sapeva da novembre 2020 che si sarebbe riaperto a Maggio 2021 hanno cambiato il governo per che motivo? - infoitinterno : Covid, Speranza: «Lecito aspettarsi delle riaperture per maggio» -