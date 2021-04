Riaperture graduali, 40 miliardi di scostamento, stop ai costi fissi: il Governo risponde alle piazze (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si moltiplicano le manifestazioni in favore delle Riaperture. C’è tanta rabbia e disperazione, così il Governo decide di correre ai ripari Oggi il Governo chiederà un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. Serviranno non solo per i ristori, ma anche a coprire i costi fissi sostenuti dai titolari di attività chiuse ormai da più di un anno. E la prossima settimana ci sarà una riunione della cabina di regia, seguita da un Consiglio dei Ministri, per discutere delle Riaperture. A metà Giugno riaprirà anche lo Stadio Olimpico a Roma per ospitare gli Europei, seppur con un quarto del pubblico. Insomma, iniziano a fare breccia le rivendicazioni dei tanti manifestanti che chiedono una cosa sola: Riaperture. Lavoro e ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si moltiplicano le manifestazioni in favore delle. C’è tanta rabbia e disperazione, così ildecide di correre ai ripari Oggi ilchiederà un nuovodi bilancio da 40di euro. Serviranno non solo per i ristori, ma anche a coprire isostenuti dai titolari di attività chiuse ormai da più di un anno. E la prossima settimana ci sarà una riunione della cabina di regia, seguita da un Consiglio dei Ministri, per discutere delle. A metà Giugno riaprirà anche lo Stadio Olimpico a Roma per ospitare gli Europei, seppur con un quarto del pubblico. Insomma, iniziano a fare breccia le rivendicazioni dei tanti manifestanti che chiedono una cosa sola:. Lavoro e ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture graduali Riaperture probabilmente da maggio: ristoranti la sera all'aperto Le Regioni stanno realizzando delle linee guida da presentare al premier Draghi, intenzionato a premiare le regioni virtuose sul fronte vaccini permettendo graduali riaperture delle attività rimaste ...

A Maggio via alle riaperture. Cosa succede con il vaccino J&J Speranza: 'Riaperture graduali, lecita ipotesi di maggio' 'Dovremo programmare una gradualità di uscita dalle misure più restrittive. Abbiamo bisogno di essere essere prudenti, perché fare un passo ...

Riaperture cinema ristoranti e palestre: allo studio nuovi protocolli Il Sole 24 ORE Ristoranti, bar, cinema, musei e palestre: il calendario delle riaperture Il possibile calendario delle riaperture di ristoranti e bar a pranzo, palestre, piscine, cinema, musei e teatri e regioni. Ecco il piano del Governo. Il calendario riaperture da maggio inizia a ...

Sfruttare gli spazi all’aperto per riaprire anche la sera, le ipotesi per maggio Maggio potrebbe essere il mese delle riaperture. Il condizionale però è d’obbligo visto che manca ancora molto e la campagna vaccinale rischia di subire diversi rallentamenti. Quel che appare certo è ...

