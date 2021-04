Riaperture, Gelmini annuncia il calendario. Costa: 'Già da fine mese'. Bassetti: 'Ristoranti a cena già da maggio' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Riaperture , l'annuncio di Mariastella Gelmini : 'In settimana definiremo il cronoprogramma'. Con l'avanzamento della campagna vaccinale, sarà possibile riaprire gradualmente e la ministra per gli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021), l'annuncio di Mariastella: 'In settimana definiremo il cronoprogramma'. Con l'avanzamento della campagna vaccinale, sarà possibile riaprire gradualmente e la ministra per gli ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - paolovarsi1 : Riaperture: in settimana si definisce il programma, dice ministro Gelmini: - SIENANEWS : Maggio sarà il mese delle riaperture in Italia. Questo almeno secondo le parole del ministro per gli Affari regiona… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Riaperture, Gelmini annuncia il calendario. Costa: «Già da fine mese». Bassetti: «Ristoranti a cena già da maggio» https://t.c… - leggoit : Riaperture, Gelmini annuncia il calendario. Costa: «Già da fine mese». Bassetti: «Ristoranti a cena già da maggio» -