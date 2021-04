Riaperture | Franceschini cambia musica | “pubblico negli stadi? Allora stesse regole per i concerti”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Foto di Giuseppe Lami / Ansain vista di Euro 2020, il ministrochiede leanche pere spettacoli in spazi analoghi Nella giornata di ieri, il govero ha dato il suo ‘ok’ alin vista di Euro 2020. I tifosi potranno dunque assistere alle gare dell’Italia dal vivo, riempiendo loo Olimpico di Roma per il 25% della sua capienza massima.che potrebbero essere applicate anche pere spettacoli propostistessi spazi. È la proposta di Dario, ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Secondo quanto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Franceschini

... che rischiamo possa essere più grave di quella sanitaria, sono le'. Lo ha detto la ... 14 apr 11:49: "Stadi aperti per il calcio? Allora anche per i concerti" 'In relazione alle ...... Dario, al question time, la Rete dei lavoratori dello spettacolo reclama continuità ... chiedono anche che lesiano accompagnate non solo da condizioni di sicurezza sanitaria, ...Maggio potrebbe essere anche il periodo di riaperture per la cultura in Italia, una possibilità già prevista per le zone gialle. Il nuovo protocollo è stato proposto dal ministro Franceschini al ...L’agenda delle riaperture Il piano del Governo dovrebbe prevedere che ... Per questi ultimi il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini ha presentato una proposta al Cts per consentire la ...