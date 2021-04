“Riaperture entro il 25 aprile o siamo pronti a bloccare di nuovo l’Italia” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Le chiacchiere stanno a zero. Ci devono riaprire entro il 25 aprile. Altrimenti la manifestazione di ieri al Circo Massimo e il blocco sull’autostrada A1 a Orte saranno la prima di una nuova serie di eclatanti iniziative. siamo pronti a bloccare l’Italia”. E’ quanto annuncia Pasquale Naccari, presidente di Tni Italia – Tutela Nazionale Imprese. “La manifestazione a Roma è stata un successo. Hanno partecipato ristoratori, partite iva, commercianti, tassisti da tutta Italia. Padri e madri di famiglia, tutti uniti, persone che condannano ogni forma di violenza, ma che vogliono urlare tutta la loro rabbia e disperazione”. “bloccare l’autostrada – prosegue Naccari – è stato un atto estremo, dettato proprio dalla disperazione. Non né possiamo più. Lo ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Le chiacchiere stanno a zero. Ci devono riaprireil 25. Altrimenti la manifestazione di ieri al Circo Massimo e il blocco sull’autostrada A1 a Orte saranno la prima di una nuova serie di eclatanti iniziative.”. E’ quanto annuncia Pasquale Naccari, presidente di Tni Italia – Tutela Nazionale Imprese. “La manifestazione a Roma è stata un successo. Hanno partecipato ristoratori, partite iva, commercianti, tassisti da tutta Italia. Padri e madri di famiglia, tutti uniti, persone che condannano ogni forma di violenza, ma che vogliono urlare tutta la loro rabbia e disperazione”. “l’autostrada – prosegue Naccari – è stato un atto estremo, dettato proprio dalla disperazione. Non né pospiù. Lo ...

