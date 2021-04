Riaperture e zone gialle, cabina regia governo venerdì: due mesi per ripartire (Di mercoledì 14 aprile 2021) venerdì, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, si va verso una nuova riunione della cabina di regia del governo, presieduta dal premier , sulla situazione epidemiologica in Italia. Già nelle ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021), a quanto si apprende da fonti di maggioranza, si va verso una nuova riunione delladidel, presieduta dal premier , sulla situazione epidemiologica in Italia. Già nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture zone Le Regioni spingono, due mesi per riaprire tutto Con ogni probabilità il primo passo sarà la riapertura dei servizi di ristorazione nelle zone ... organizzati in modo adeguato - è il monito della ministra Elena Bonetti - anche la riaperture delle ...

Riaperture e zona gialla, Draghi convoca la cabina di regia venerdì ... ripristinando in Italia, ora divisa in rossa e arancione fino a fine mese, le zone gialle prima della scadenza prevista nell'ultimo dl del 30 aprile. Riaperture e coprifuoco: le ultime notizie su ...

Le Regioni spingono, due mesi per riaprire tutto ROMA. – L’ipotesi di riaperture progressive a partire da maggio rilancia le speranze delle regioni e da domani, in occasione del vertice con il governo, prenderà il via quello che può essere considera ...

