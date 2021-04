Riaperture e zona gialla, ristoranti e palestre aspettano news (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Italia si interroga su modi, tempi e regole delle Riaperture, tra l’ipotesi di ripristinare appena possibile la zona gialla e di allentare le misure che caratterizzano le regioni divise tra zona rossa e arancione. palestre, piscine, ristoranti e bar sono in attesa di capire quale sarà il piano del governo per consentire al Paese, alle prese con l’emergenza Covid e le varianti che accelerano la corsa del virus, di ripartire seppur gradualmente. Riflettori puntati sulla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, con possibile conferenza stampa del premier Mario Draghi a seguire. Ora come ora si attendono i nuovi dati dell’Iss per assumere decisioni. Nel corso della riunione, numeri alla mano, non è escluso si stabilisca di allentare sin da subito le misure che prevedono l’Italia ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Italia si interroga su modi, tempi e regole delle, tra l’ipotesi di ripristinare appena possibile lae di allentare le misure che caratterizzano le regioni divise trarossa e arancione., piscine,e bar sono in attesa di capire quale sarà il piano del governo per consentire al Paese, alle prese con l’emergenza Covid e le varianti che accelerano la corsa del virus, di ripartire seppur gradualmente. Riflettori puntati sulla cabina di regia che dovrebbe tenersi domani, con possibile conferenza stampa del premier Mario Draghi a seguire. Ora come ora si attendono i nuovi dati dell’Iss per assumere decisioni. Nel corso della riunione, numeri alla mano, non è escluso si stabilisca di allentare sin da subito le misure che prevedono l’Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture zona Riaperture, siamo al tira e molla Si potrebbe schierarlo personalmente fra gli aperturisti: gli basterebbe disporre di qualche data o di qualche zona per riaprire almeno un paio di attività da troppo tarpate. Si deve però scontrare ...

Coprifuoco via e sì agli spostamenti a maggio: venerdì la road map ... 'verrà decisa la road map delle riaperture, della ripartenza', annunciano autorevoli fonti di . A stabilire il cronoprogramma del ritorno alla vita nelle Regioni con dati da zona gialla di ...

Zona gialla, riaperture, coprifuoco, bar e ristoranti: cosa può cambiare e quando IL GIORNO Riaperture, ancora proteste «Dateci una data certa» Manifestazione al Circo Massimo a Roma, bloccata l’A1 a Caserta e Orte Il ministro della Salute: «La ripresa all’aperto è un’ipotesi convincente» ...

Riaperture e zona gialla, ristoranti e palestre aspettano news Domani la cabina di regia, ipotesi sull'allentamento delle misure e delle regole per consentire al Paese, alle prese con le varianti covid, di ...

