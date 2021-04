Riaperture, è scontro tra il mondo dello spettacolo e dello sport. Franceschini: «Stesse regole per tutti» (Di mercoledì 14 aprile 2021) È scontro tra il mondo dello spettacolo e quello dello sport dopo la notizia che a giugno si potrà tornare allo stadio, con la riapertura al pubblico dello Stadio olimipico (con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ètra ile quellodopo la notizia che a giugno si potrà tornare allo stadio, con la riapertura al pubblicoStadio olimipico (con...

Advertising

ErmannoKilgore : Riaperture, è scontro tra il mondo dello spettacolo e dello sport. Franceschini: «Stesse regole per tutti» Battere… - fisco24_info : Riaperture ristoranti sera e coprifuoco a mezzanotte, ipotesi: Le regioni accelerano e il governo Draghi valuta. Gi… - MBerberi : RT @AugustoMinzolin: Il caso della Germania che compra lo Sputnik, mentre l’Italia resta al palo per le polemiche, dimostra che da noi l’id… - GianvitoPuglies : Aumenta la richiesta di riaperture. Qualche scontro | La Voce News - brunope68833435 : RT @ItaliaViva: Dopo lo scontro fra categorie non possiamo permetterci anche uno scontro fra territori. Gli italiani, cittadini ed esercent… -