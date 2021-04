Riapertura stadi in Italia, possibile finale di stagione coi tifosi sugli spalti: “almeno 1000 spettatori dalle prossime partite” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha annunciato una possibile apertura agli spettatori per il finale di campionato Gli Europei di calcio saranno disputati anche in Italia e i tifosi torneranno allo stadio. Il Governo ha infatti annunciato l’impegno di riaprire gli stadi almeno al 25% della capienza, così il presidente Gravina ha subito trasmesso la notizia alla Uefa. La notizia dovrebbe essere un’iniezione di fiducia anche per i supporters Italiani, che possono sperare nella Riapertura degli impianti almeno per questo finale di stagione. In apertura dell’Assemblea della Lega Serie A, con le 20 società in video ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha annunciato unaapertura agliper ildi campionato Gli Europei di calcio saranno disputati anche ine itorneranno alloo. Il Governo ha infatti annunciato l’impegno di riaprire glial 25% della capienza, così il presidente Gravina ha subito trasmesso la notizia alla Uefa. La notizia dovrebbe essere un’iniezione di fiducia anche per i supportersni, che possono sperare nelladegli impiantiper questodi. In apertura dell’Assemblea della Lega Serie A, con le 20 società in video ...

GoalItalia : 'Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare perlomeno mille spettatori' ?? Dal Pino… - ilfuoriuscito : Sì Mannoioni sulla riapertura degli stadi però anche meno. Non è che con gli esercenti 'le riaperture sono irrespon… - UgoBaroni : RT @calciomercatoit: ????? #SerieA - Possibile ritorno dei tifosi negli stadi per il finale di stagione: l’annuncio di #DalPino! https://t.c… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Covid #DalPino: 'Ci aspettiamo mille spettatori subito e al 25% per le ultime di campionato' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Covid #DalPino: 'Ci aspettiamo mille spettatori subito e al 25% per le ultime di campionato' -