Riapertura degli stadi | Franceschini | “Allora si riaprano anche concerti e spettacoli”

Il ministro della Cultura Dario Franceschini prova a spegnere la polemica dopo il via libera del governo alla Riapertura parziale per i tifosi allo stadio per gli Europei di giugno e assicura che, se gli impianti sportivi apriranno le porte per gli eventi sportivi, lo possano fare anche per i concerti e gli spettacoli dal vivo. "In relazione alle notizie di stampa riguardo ad una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il Ministero della Cultura precisa che: sia nell'audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli dal vivo."

