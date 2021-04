Residenti preoccupati dopo l' incendio alla Profiliglass | ' Dobbiamo sempre vigilare su sicurezza e inquinamento'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) FANO - Le preoccupazioni, i timori e anche le proteste più volte manifestati dai componenti del comitato di Bellocchi, costituito da coloro che risiedono in piena zona industriale e si sono trovati a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Residenti preoccupati

corriereadriatico.it

FANO - Le preoccupazioni, i timori e anche le proteste più volte manifestati dai componenti del comitato di Bellocchi, costituito da coloro che risiedono in piena zona industriale e si sono trovati a ...... siamo inveceper la produzione di foraggio che ne conseguirà '. Fuori di dubbio che il terreno continuerà ad essere coltivato la preoccupazione deisi sposta sulla tipologia di ...FANO - Le preoccupazioni, i timori e anche le proteste più volte manifestati dai componenti del comitato di Bellocchi, costituito da coloro che risiedono in piena zona industriale e si ...Almeno nove campesinos sono stati uccisi dal 2019, ma i residenti lamentano che le loro suppliche alle autorità siano cadute nel vuoto. Il villaggio in questione è inoltre attualmente circondato da ...