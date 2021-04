Resident Evil Village | Nuovi dettagli su enigmi | trama e licantropi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Quest’oggi si torna a parlare diconsvelati da Game Informer in un recente articolo. A seguire dunque le novità superda Game Informer Nel corso dell’avventura potrete dare la caccia ad animali come galline e maiali, i cui resti potranno poi essere ceduti al venditore in cambio di potenziamenti temporanei per le statistiche. Duke vende anche armi speciali con le quali affrontare al meglio iè popolato da varie creature tra cui appunto i lincantropi, nemici piuttosto veloci e intelligenti, in grado di ...

Advertising

tech_gamingit : Resident Evil Village: Nuovi dettagli su trama, enigmi e licantropi - oOShinobi777Oo : Resident Evil Village: Nuovi dettagli su trama, enigmi e licantropi - infoitscienza : Perché siamo già tutti pazzi per la vampira sexy di Resident Evil Village - infoitscienza : Resident Evil Village: l’audio 3D di PlayStation 5 sarà indispensabile per giochi horror del futuro! - infoitscienza : Resident Evil Re:Verse avrà una seconda beta, ecco le date -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Il titolo PvP multiplayerRe:Verse potrebbe non essere un gioco che molti stanno aspettando con ansia, specialmente visto che ci sarà a breve il lancio di Village. il gioco avrebbe anche una premessa abbastanza ...R esidentRe:Verse avrà una seconda beta e Capcom, pochi minuti fa, ha presentato quelle che sono le date in cui sarà possibile giocare. Scopriamole insiemeRe:Verse, nuovo spin off multiplayer diVillage avrà una seconda beta e, pochi minuti fa, Capcom, tramite i propri canali social, ha presentato quelle che sono le date in cui ...Quest’oggi si torna a parlare di Resident Evil Village con nuovi dettagli svelati da Game Informer in un recente articolo. A seguire dunque le novità su licantropi, enigmi e trama. Nel corso ...Resident Evil Village gode di un audio 3D veramente impressionante. Si tratta di una funzione fondamentale per i giochi horror del futuro ...