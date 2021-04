Report Napoli: Ospina, nuovo infortunio muscolare: esito esami (Di mercoledì 14 aprile 2021) Report Napoli, nuovo infortunio Ospina, gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 14 aprile 2021), glistrumentali hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ??| I ragazzi sono tornati in campo ?? - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ??| I ragazzi sono tornati in campo ?? - infoitsport : Napoli, distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro per Ospina. Il report - Castrese7 : RT @sscnapoli: ??| I ragazzi sono tornati in campo ?? - NapoletanoFier1 : RT @sscnapoli: ??| I ragazzi sono tornati in campo ?? -