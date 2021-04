Reina: «Ecco il club che mi ha fatto divertire di più» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pepe Reina, portiere della Lazio, ha parlato del ruolo del portiere e della sua carriera in diretta Instagram con Futbol Emotion Nel Giorno internazionale del portiere, Pepe Reina, estremo difensore della Lazio, ha voluto parlare un po’ di questo ruolo e della sua carriera. Lo ha fatto in diretta Instagram con gli spagnoli di Futbol Emotion. Ecco le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24 MOMENTO MIGLIORE DELLA SUA CARRIERA – «Con il Liverpool è il momento in cui mi sono divertito di più in tutta la mia carriera. Lo stadio di Anfield è strepitoso e indossare quella maglia è stato bellissimo». GIOCO IN EUROPA – «Come portiere in Italia bisogna adattarsi: c’è meno ritmo e ci sono più pause. In Spagna la qualità è sempre stata più alta, ma il ritmo in Inghilterra e in Germania è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pepe, portiere della Lazio, ha parlato del ruolo del portiere e della sua carriera in diretta Instagram con Futbol Emotion Nel Giorno internazionale del portiere, Pepe, estremo difensore della Lazio, ha voluto parlare un po’ di questo ruolo e della sua carriera. Lo hain diretta Instagram con gli spagnoli di Futbol Emotion.le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIO NEWS 24 MOMENTO MIGLIORE DELLA SUA CARRIERA – «Con il Liverpool è il momento in cui mi sono divertito di più in tutta la mia carriera. Lo stadio di Anfield è strepitoso e indossare quella maglia è stato bellissimo». GIOCO IN EUROPA – «Come portiere in Italia bisogna adattarsi: c’è meno ritmo e ci sono più pause. In Spagna la qualità è sempre stata più alta, ma il ritmo in Inghilterra e in Germania è ...

