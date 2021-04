Reggina | Baroni | “Questa tifoseria sostenuto miracoli sportivi | è giusto che sognino Folorunsho titolare? Probabile…”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Foto StrettoWeb Le parole del tecnico dellaMarcoai microfoni della tv ufficiale amaranto: dal campo agli obiettivi, con le belle parole verso i tifosi Pensare al presente restando concentrati e non tarpando le ali ai sogni dei tifosi. Questo l’obiettivo del tecnico dellaMarcoai microfoni della tv ufficiale. L’allenatore fiorentino, a “Tutti Figli di Gallo”, ha parlato della sfida contro la Reggiana di sabato, dei singoli e degli obiettivi, lesinando grandi parole verso la. “Oggi abbiamo fatto una bella seduta, molto lunga, e quindi ho tolto l’allenamento del pomeriggio – ha detto – Io lavoro in funzione della squadra, a volte mi capita di vedere che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro e quindi tolgo una seduta, anche perché la doppia è sempre pesante, ...

Advertising

strillsport : Reggina, Baroni: “Qui c’è una tifoseria straordinaria che ha sostenuto miracoli, giusto che sognino” - citynowit : 'Contento che il pubblico sogni. Qui c'è una tifoseria straordinaria' - tuttoreggina : #Reggina, paga la strategia di Baroni su Denis: un gol ogni 90' #serieB #TuttoReggina - tuttoreggina : #Reggina, Baroni marcia meglio del suo Benevento da A: i numeri #serieB #TuttoReggina - citynowit : L'ex tecnico della Reggina esalta la squadra amaranto guidata da Baroni -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina Baroni

Allenatore: Alvini(4 - 3 - 1 - 2): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavrapoulos, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Bellomo, Situm; Montalto. Allenatore:. Salernitana - Venezia ...Si sprecano i complimenti nei confronti del tecnicoin quest'ultimo periodo. Le critiche sui cambi, sulle scelte, sembrano ormai un lontano ... ricordando la posizione in classifica della...Il discorso salvezza pare essere andato in archivio, ora si punta ai play off, ma per Baroni bisogna pensare di settimana in settimana, “Dobbiamo rimanere concentrati – ha evidenziato il tecnico – su ...Le parole del tecnico della Reggina Marco Baroni ai microfoni della tv ufficiale amaranto: dal campo agli obiettivi, con le belle parole verso i tifosi ...