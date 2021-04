Regeni: tre nuovi testimoni accusano 007 Egitto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Ci sono tre nuovi testimoni che accusano i quattro 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso cinque anni fa in Egitto. E' quanto emerge, a quanto si apprende, dai nuovi atti istruttori depositati in vista dell'udienza preliminare fissata per il 29 aprile davanti al gup Pier Luigi Balestrieri per i quattro appartenenti alla National Security per i quali la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio. La richiesta di processo era arrivata il 20 gennaio scorso dopo la chiusura delle indagini, firmata dal procuratore capo Michele Prestipino e dal sostituto Sergio Colaiocco che in questi anni ha seguito le indagini, nei confronti del generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Ci sono trechei quattro 007 egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio, il ricercatore italiano ucciso cinque anni fa in. E' quanto emerge, a quanto si apprende, daiatti istruttori depositati in vista dell'udienza preliminare fissata per il 29 aprile davanti al gup Pier Luigi Balestrieri per i quattro appartenenti alla National Security per i quali la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio. La richiesta di processo era arrivata il 20 gennaio scorso dopo la chiusura delle indagini, firmata dal procuratore capo Michele Prestipino e dal sostituto Sergio Colaiocco che in questi anni ha seguito le indagini, nei confronti del generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar ...

