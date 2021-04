Regeni, svolta nelle indagini. Un teste rivela: 'Gli 007 egiziani diedero l'ordine di una finta rapina' (Di mercoledì 14 aprile 2021) C'è una clamorosa novità nelle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Si tratta di una testimonianza, preziosa, raccolta dalla procura di Roma, che inchioderebbe gli uomini dei servizi segreti ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 aprile 2021) C'è una clamorosa novitàsulla morte di Giulio. Si tratta di una testimonianza, preziosa, raccolta dalla procura di Roma, che inchioderebbe gli uomini dei servizi segreti ...

Advertising

BzBroono : @TgLa7 'Svolta #GiulioRegeni : secondo un testimone quando morì i Servizi egiziani diedero ordine di inscenare una… - ilprovinciale : Giulio Regeni Testimoni che parlano Svolta democratica dal basso? Staremo a vedere. Se si, è anche un piccolo seg… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Che le indagini sul ricercatore italiani ucciso in Egitto siano finalmente a un punto di svolta? - alcinx : RT @Open_gol: Che le indagini sul ricercatore italiani ucciso in Egitto siano finalmente a un punto di svolta? - paolo40488243 : RT @Open_gol: Che le indagini sul ricercatore italiani ucciso in Egitto siano finalmente a un punto di svolta? -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni svolta Regeni, svolta nelle indagini. Un teste rivela: 'Gli 007 egiziani diedero l'ordine di una finta rapina' ... compreso il particolare sull'espediente della finta rapina per deviare l'attenzione dai servizi segreti - C'è una clamorosa novità nelle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Si tratta di una ...

La senatrice Segre firma per Zaki italiano, il Senato dice sì alla cittadinanza "Con la mozione in Senato per concedergli la cittadinanza italiana, possiamo dare una svolta a ... deputato di Leu e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, ...

Omicidio Regeni, tre nuovi testimoni accusano gli 007 egiziani, avrebbero inscenato una rapina finita male che può essere considerata una svolta. Hanno detto che i servizi segreti del Cairo avevano pianificato i depistaggi già nelle ore successive alla morte di Giulio Regeni, di cui erano a conoscenza già ...

Il Senato ha approvato l’ordine del giorno per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Ma la viceministra: “Valutare gli effetti negativi” Palazzo Madama ha approvato l'ordine del giorno per il ricercatore egiziano detenuto da oltre un anno. Ecco cosa comporta l'atto di indirizzo e le perplessità del governo ...

... compreso il particolare sull'espediente della finta rapina per deviare l'attenzione dai servizi segreti - C'è una clamorosa novità nelle indagini sulla morte di Giulio. Si tratta di una ..."Con la mozione in Senato per concedergli la cittadinanza italiana, possiamo dare unaa ... deputato di Leu e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio, ...che può essere considerata una svolta. Hanno detto che i servizi segreti del Cairo avevano pianificato i depistaggi già nelle ore successive alla morte di Giulio Regeni, di cui erano a conoscenza già ...Palazzo Madama ha approvato l'ordine del giorno per il ricercatore egiziano detenuto da oltre un anno. Ecco cosa comporta l'atto di indirizzo e le perplessità del governo ...