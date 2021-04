Regeni | parlano tre nuovi testimoni | “I servizi egiziani sapevano della morte di Giulio dal 2 febbraio Hanno inscenato una finta rapina”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ci sono trechedeciso di fornire ulteriori particolari sull’arresto, la tortura e l’omicidio di. E il loro racconto, contenuto neiatti depositati dalla Procura di Roma in vista dell’udienza preliminare, fissata per il 29 aprile, a carico dei quattro membriNational Security, il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, in cui si dovrà vagliare la richiesta di processo, contraddice quello che già è stato definito un depistaggio dal Procuratore capo Michele Prestipino e dal pm Sergio Colaiocco, ma che le autorità egiziane continuano a vendere come la principale pista d’indagine: l’assassinio commesso da una banda ditori che, qualche settimana ...

GianniRosini : Regeni, parlano tre nuovi testimoni: "I servizi egiziani sapevano della morte di Giulio dal 2 febbraio. Hanno insce…

I giornali locali peraltroanche del fatto che la vicenda era monitorata con grande ...di più se pensiamo a quanto finora accaduto con Il Cairo sulle indagini per l'omicidio di Giulio. O ...Alcune fontidi torture, già avvenute al momento del suo arresto, torture che ricordano la tragica fine di Giulio, avvenuta sempre in territorio egiziano. ad_dyn Lo Stato di polizia ...La rivelazione è contenuta nel verbale d’interrogatorio depositato dalla Procura di Roma in vista dell’udienza del prossimo 29 aprile: «Ho deciso di parlare per solidarietà a sua madre e in difesa di ...La reclusione e la sorte di Zaki rende più profonda la ferita del sequestro, della tortura, dell’omicidio di Giulio Regeni, abbiamo il dovere di ... Sereni ha però anche parlato delle perplessità dell ...