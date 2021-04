Regeni, Fico: bugie Stato egiziano offensive e inaccettabili (Di mercoledì 14 aprile 2021) "La morsa dunque si stringe, i depistaggi emergono ogni giorno di più per ciò che sono stati, e le bugie dello Stato egiziano suonano sempre più offensive, inaccettabili e imbarazzanti". Lo scrive su ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) "La morsa dunque si stringe, i depistaggi emergono ogni giorno di più per ciò che sono stati, e ledellosuonano sempre piùe imbarazzanti". Lo scrive su ...

Ultime Notizie dalla rete : Regeni Fico Regeni, Fico: bugie Stato egiziano offensive e inaccettabili Lo scrive su facebook il presidente della Camera Roberto Fico sottolineando come le "nuove testimonianze raccolte dalla Procura di Roma sul caso di Giulio Regeni rappresentano un segnale ...

Regeni, Fico: bugie Stato egiziano offensive e inaccettabili

Regeni: Fico, Egitto sappia che Stato italiano farà luce fino in fondo Le nuove testimonianze raccolte dalla procura di Roma sul caso di Giulio Regeni rappresentano un "segnale importantissimo. Sono un ...

