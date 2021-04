Real Madrid, Courtois: «Siamo sopravvissuti. Abbiamo sofferto troppo» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo sofferto un po’ troppo. Ho fatto qualche bella parata, ma il Liverpool ha sbagliato tante occasioni. Siamo sopravvissuti, ora penSiamo alle semifinali. Penso che con il pubblico ad Anfield sarebbe stata una storia diversa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Thibaut, portiere del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool Thibaut, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni. «un po’. Ho fatto qualche bella parata, ma il Liverpool ha sbagliato tante occasioni., ora penalle semifinali. Penso che con il pubblico ad Anfield sarebbe stata una storia diversa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

