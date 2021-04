“Razzisti”: Michelle Hunziker e Striscia sotto accusa per la gag sui cinesi: la polemica social è servita (Di mercoledì 14 aprile 2021) . E montata ad arte… Dita che allungano gli occhi fino a farli diventare a mandorla. La pronuncia ironica che sostituisce la “R” con la “L”. E la solita smorfia beffarda che anticipa ironicamente la presentazione del servizio di un inviato di Striscia la Notizia, dedicato alla gestione della sede Rai di Pechino. Uno della lunga serie. Tanto è bastato per montare l’assurda polemica contro Michelle Hunziker, Gerry Scotti e tutto il team del tg satirico. Una rissa scatenata sul web e subito virale sui social. Da Twitter (dove #Michelle Hunziker è trend topic della giornata). Fino a Instagram. «È razzista», accusano i follower contro Striscia, sobillati dai persuasori occulti. Tutti solerti fustigatori di costumi, pronti ad additare i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) . E montata ad arte… Dita che allungano gli occhi fino a farli diventare a mandorla. La pronuncia ironica che sostituisce la “R” con la “L”. E la solita smorfia beffarda che anticipa ironicamente la presentazione del servizio di un inviato dila Notizia, dedicato alla gestione della sede Rai di Pechino. Uno della lunga serie. Tanto è bastato per montare l’assurdacontro, Gerry Scotti e tutto il team del tg satirico. Una rissa scatenata sul web e subito virale sui. Da Twitter (dove #è trend topic della giornata). Fino a Instagram. «È razzista»,no i follower contro, sobillati dai persuasori occulti. Tutti solerti fustigatori di costumi, pronti ad additare i ...

DyNaMiTe_bts7 : Complimenti a Michelle Hunziker e Gerry Scotti, che hanno, ancora una volta dimostrato quanto la nostra Italia sia… - littlemixftlodo : RT @SHIBALOVERR: sulla questione di Jerry Scotti e Michelle Hunziker dico solo: ma come cazzo vi viene in mente di fare una cosa del genere… - SEKAIPRIDE : Gerry Scotti e Michelle Hunziker: *nON siAmO rAZziSti* - SecolodItalia1 : “Razzisti”: Michelle Hunziker e Striscia sotto accusa per la gag sui cinesi: la polemica social è servita… - Alycia12066382 : Caso Michelle Unziker Allora io proporrei di indignarci tutte insieme, donne bianche e far causa alla Cina, che pro… -