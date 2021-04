"Razzisti che deridono i cinesi". Follia contro Gerry Scotti e la Hunziker, accuse pesantissime: tutto per questo gesto | Guarda (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il perbenismo americano si abbatte su Striscia la Notizia. Sotto accusa i conduttori del tg satirico di Canale 5, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, entrambi additati come Razzisti. A scatenare il polverone social Diet Prada, profilo Instagram statunitense che vanta 2,7 milioni di follower. Tutta colpa di un siparietto in cui i presentatori imitavano la lingua e i tratti somatici cinesi per lanciare un servizio dell'inviato Pinuccio. Quest'ultimo impegnato nella rubrica RaiScoglio24 e, in particolare, sulla gestione della sede Rai di Pechino. "Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il perbenismo americano si abbatte su Striscia la Notizia. Sotto accusa i conduttori del tg satirico di Canale 5,e Michelle, entrambi additati come. A scatenare il polverone social Diet Prada, profilo Instagram statunitense che vanta 2,7 milioni di follower. Tutta colpa di un siparietto in cui i presentatori imitavano la lingua e i tratti somaticiper lanciare un servizio dell'inviato Pinuccio. Quest'ultimo impegnato nella rubrica RaiScoglio24 e, in particolare, sulla gestione della sede Rai di Pechino. ", ex membro del Parlamento italiano, e Michelle, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di ...

