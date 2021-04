Razzismo, Uefa squalifica Kudela dello Slavia Praga 10 giornate (Di mercoledì 14 aprile 2021) NYON (SVIZZERA) - Chiusa l'indagine condotta in merito all' episodio di Razzismo accaduto il 18 marzo scorso nel ritorno degli ottavi di Europa League tra Rangers e Sparta Praga . La Disciplinare Uefa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 aprile 2021) NYON (SVIZZERA) - Chiusa l'indagine condotta in merito all' episodio diaccaduto il 18 marzo scorso nel ritorno degli ottavi di Europa League tra Rangers e Sparta. La Disciplinare...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: +++#Uefa, #Kudela squalificato per 10 giornate per #razzismo. Tre turni di stop a #Kamara+++ #RangersSlaviaPraga - MCalcioNews : Razzismo, Kudela squalificato dall'UEFA per 10 giornate - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAZZISMO - 10 partite di squalifica in tutte le competizioni Uefa per Ondrej Kudel - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAZZISMO - 10 partite di squalifica in tutte le competizioni Uefa per Ondrej Kudel - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAZZISMO - 10 partite di squalifica in tutte le competizioni Uefa per Ondrej Kudel -