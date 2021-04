Razzismo | Seedorf “Punire chi parla all' avversario coprendo la bocca”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Perchè dovrei coprirmi lase devo dire qualcosa al mio? Dovrebbe davvero essere vietato poterre così, quando si gioca, quando ci si avvicina a un. Stiamondo di sport”. Lo ha dichiarato Clarenceintervenuto al dibattito online organizzato dal Consiglio d'Europa di Strasburgo in tema di lotta ale alla discriminazione che ha visto la presenza anche della ministra dello Sport francese Roxana Maracineanu, la presidente dell'ECRI (Commissione europea contro ile l'intolleranza), Maria Marouda, il direttore di Football and Social Responsibility della Uefa, Michele Uva, e il direttore generale di Football Supporters Europe, Ronan Evain. “Se parlo con il mio ...

Calcio e razzismo, un binomio che è sempre al centro delle cronache. Sul tema si è espresso Clarence Seedorf, intervenuto al Consiglio Europeo in un webinar contro il razzismo e la discriminazione nello sport. Proprio nella giornata in cui la Uefa ha reso noto il verdetto nel caso disciplinare che ... Clarence Seedorf, ex fuoriclasse di Ajax, Samp, Real Madrid, Inter e Milan, ha parlato a una riunione del Consiglio europeo sulla lotta al razzismo: 'Si parla molto ma non si fa abbastanza. E' una necessità ... Stiamo parlando di sport". Lo ha dichiarato Clarence Seedorf intervenuto al dibattito online organizzato dal Consiglio d'Europa di Strasburgo in tema di lotta al razzismo e alla discriminazione che ha ...