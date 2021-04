Razzismo nel calcio, la Uefa ferma per 10 giornate Ondrej Kudela (Slavia Praga) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una squalifica di 10 giornate per Ondrej Kudela per “comportamento razzista”. Tre turni di stop, invece, per Glen Kamara. ROMA – Una squalifica di 10 giornate per Ondrej Kudela per un comportamento razzista tenuto nella partita contro i Rangers lo scorso 18 marzo. In particolare, il giocatore dello Slavia Praga sarebbe stato protagonista di un episodio di Razzismo nei confronti del centrocampista della squadra scozzese Glen Kamara. Un comportamento finito nel mirino della Uefa e si è deciso per un pugno molto duro. L’Organo Disciplinare, Etico e di controllo ha deciso di squalificare per tre giornate anche il giocatore del club scozzese “per aver aggredito un altro ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una squalifica di 10perper “comportamento razzista”. Tre turni di stop, invece, per Glen Kamara. ROMA – Una squalifica di 10perper un comportamento razzista tenuto nella partita contro i Rangers lo scorso 18 marzo. In particolare, il giocatore dellosarebbe stato protagonista di un episodio dinei confronti del centrocampista della squadra scozzese Glen Kamara. Un comportamento finito nel mirino dellae si è deciso per un pugno molto duro. L’Organo Disciplinare, Etico e di controllo ha deciso di squalificare per treanche il giocatore del club scozzese “per aver aggredito un altro ...

Advertising

Mastr024 : @maximum855 @trash_italiano non vedo l’errore grammaticale, ma vedo il tuo errore nel comprendere la definizione di… - bluecloudsroses : TV italiana be like: Fare satira nel Fare Modo giusto battute Senza… - PBerluskony : @Waffel44 Tu stai troppo nel club di quelli che accusano Scotti di razzismo perché fa gli occhi a mandorla, uscite… - davidemaggio : @JamesZaky @gretaiapalucci Tu sei quello che nel profilo ha scritto 'blocco chi offende'. Che ridere. Detto questo,… - xuxisbbmama : @antocamz @rwnetizen E secondo la tua logica una persona dovrebbe stare zitta e accettare quando una persona dice c… -