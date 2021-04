Rasi e lo stop Johnson&Johnson | Vedremo l' impatto psicologico sulla campagna vaccinale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Se si tratta di un paio di giorni sarà unmolto assorbibile, ma bisogna vedere l’”. Lo ha detto Guido, ex direttore Ema, ad Agorà, commentando le ripercussioni che potrà avere lodi Johnson&Johnsonpopolazione. “Mi pare che AstraZeneca lo stavamo superando - ha osservato - e qui con J&J ci sono ancora meno casi. Spero che l’si assorba, altrimenti diventa un problema”. “Il pronunciamento dell’Ema ci vuole”, continua. “Io mi aspetto che tra 1 o 2 giorni l’Ema si pronunci. Potremmo posizionare il vaccino Johnson & Johnson agli over 60, ma non c’è motivo di fermarlo”. “Il nesso definitivo” tra il vaccinoJohnson & Johnson e i casi di trombosi “non è ancora stato provato” e, comunque, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rasi stop

L'HuffPost

