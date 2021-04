Rangers Slavia Praga | 10 giornate a Kudela per razzismo | 3 a Kamara

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La UEFA ha emesso il suo verdetto per le vicende di: 10di squalifica perperLa UEFA ha emesso il suo verdetto per le vicende didi Europa League. Il massimo organismo del calcio europeo ha valutato la condotta del difensore dellocontro. Condotta razzista del difensore delloche è stato squalificato per 10. Sono 3 invece i turni di squalifica per il centrocampista dei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

chuchoquehabla : Pero Spain is different ,que tiene a un voxgolo como jefazo La UEFA sanciona a Kudela (Slavia) por un insulto racista a Kamara (Rangers)

...una partita scontata dal giocatore durante la partita di andata dei quarti di finale di Europa League traPraga e Arsenal lo scorso 8 aprile". Sanzione anche per il centrocampista dei, ...... dopo l'eliminazione dei Glasgowai sedicesimi di finale di Europa League, il difensore delloPraga Kudela è stato accusato di avere rivolto epiteti razzisti a un avversario di colore, ...È arrivata la decisione dell’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo Uefa in merito all’episodio di razzismo accaduto in Rangers-Slavia Praga dello scorso 18 marzo. In quell’occasione, si scatenò un ...Nyon, 14 apr. (Adnkronos) - A seguito di un'indagine condotta dall'ispettorato Etico e Disciplinare dell'Uefa, in merito agli incidenti verificatisi durante la partita di ritorno degli ottavi di ...